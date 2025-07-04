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Коммунальщики Подмосковья обновили более 200 м водопроводных труб в Новоазовске

В рамках восстановления инфраструктуры Новоазовского округа ДНР в течение прошедшего месяца специалисты ресурсоснабжающей организации, подведомственной министерству ЖКХ Московской области, заменили 217 метров сетей водоснабжения и 30 метров самотечного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Аварийно-восстановительные бригады предприятия провели свыше 50 комплексно-восстановительных мероприятий, в том числе:

устранили 33 технологических инцидента на сетях водоснабжения;

восстановили проходимость 19 участков канализационной системы.

Только за последнюю неделю заменено 30 метров самотечного коллектора и 17 метров водовода.

Изношенный трубопровод был заменен на 17 метров современных труб. Выполнено 12 врезок, что позволит обеспечить водоснабжением около 30 абонентов.

Также специалисты предприятия завершили перекладку самотечного коллектора в Новоазовске по улице 50 лет СССР. Канализационные сети заменены на современные полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм общей протяженностью 30 метров.

В работах участвовали аварийно-восстановительные бригады в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники: экскаватор-погрузчик и бригадная машина.

Эти мероприятия позволят повысить надежность водоснабжения и улучшить качество коммунальных услуг для жителей округа.

Кроме того, продолжается капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа, что является важным вкладом в восстановление коммунального хозяйства региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.