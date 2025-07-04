Коммунальщики Подмосковья обновили более 200 м водопроводных труб в Новоазовске
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В рамках восстановления инфраструктуры Новоазовского округа ДНР в течение прошедшего месяца специалисты ресурсоснабжающей организации, подведомственной министерству ЖКХ Московской области, заменили 217 метров сетей водоснабжения и 30 метров самотечного коллектора. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Аварийно-восстановительные бригады предприятия провели свыше 50 комплексно-восстановительных мероприятий, в том числе:
- устранили 33 технологических инцидента на сетях водоснабжения;
- восстановили проходимость 19 участков канализационной системы.
Только за последнюю неделю заменено 30 метров самотечного коллектора и 17 метров водовода.
Изношенный трубопровод был заменен на 17 метров современных труб. Выполнено 12 врезок, что позволит обеспечить водоснабжением около 30 абонентов.
Также специалисты предприятия завершили перекладку самотечного коллектора в Новоазовске по улице 50 лет СССР. Канализационные сети заменены на современные полиэтиленовые трубы диаметром 110 мм общей протяженностью 30 метров.
В работах участвовали аварийно-восстановительные бригады в составе 5 человек и 2 единиц спецтехники: экскаватор-погрузчик и бригадная машина.
Эти мероприятия позволят повысить надежность водоснабжения и улучшить качество коммунальных услуг для жителей округа.
Кроме того, продолжается капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки Новоазовского муниципального округа, что является важным вкладом в восстановление коммунального хозяйства региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.
Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.