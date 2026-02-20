сегодня в 13:50

Коммунальщики Коломны за ночь убрали снег после снегопада

Ночная смена коммунальных служб прошла в Коломне в ночь на 20 февраля. Дорожники очищали магистрали, остановки и пешеходные переходы после сильного снегопада.

Смена началась в 20:00 и продолжалась до 8:00. В работах задействовали девять комбинированных дорожных машин, шесть тракторов и пять погрузчиков. Технику направили на основные магистрали в разных районах города.

В приоритете были маршруты общественного транспорта, опасные участки дорог и подходы к остановкам. Особое внимание коммунальщики уделили пешеходным переходам.

На Окском проспекте снег убирали фронтальным погрузчиком, после чего рабочие вручную расчищали подходы и прилегающие территории.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.