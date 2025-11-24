Коммунальщики Клина получили новое оборудование для работы в зимний период

Устройства для разбрасывания реагентов и песко-соляной смеси особенно востребованы в осенне-зимний период. В автопарк коммунальной организации «Чистый город» в Клину завезли три новых навесных малогабаритных пескоразбрасывателей. Они крепятся к трактору на прицеп. Длина каждого из них составляет 1,2 метра, ширина — 1,3 м, объем — полтонны сыпучих частиц. По словам специалистов, с ними очень удобно работать на тротуарах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такое устройство изначально применялось в сельском хозяйстве для разбрасывания удобрений. Но вот и коммунальные службы взяли себе на вооружение. Очень удобно на узких пешеходных дорожках, во дворах проскочить между машинами. По-простому, мы называем это устройство «рюмкой» из-за ее формы», — рассказал водитель трактора организации «Чистый город» Павел Васюлин.

Управление процессом обработки территорий с помощью пескоразбрасывателя происходит из кабины водителя. Новое оборудование уже опробовали в действии.

Всего к борьбе с зимними погодными условиями у «Чистого города» подготовлено 50 единиц техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.