Коммунальщики Балашихи устраняют последствия циклона Валли

Коммунальные службы Балашихи 19 февраля перешли на усиленный режим работы из-за циклона Валли, который принес в Подмосковье сильный снегопад. Осадки могут стать самыми обильными за зиму и продлятся до завтрашнего дня.

Циклон Валли пришел в Московский регион ранним утром 19 февраля. По прогнозам синоптиков, снегопад может стать самым сильным за эту зиму, а количество осадков достигнет около 60% от месячной нормы.

С раннего утра рабочие приступили к расчистке основных магистралей, чтобы обеспечить безопасное движение транспорта. Во дворах и на улицах задействованы дворники и сотрудники управляющих компаний. Они очищают входные группы, подходы к социальным объектам и подъезды к жилым домам. Всего на уборку вышли более тысячи человек.

Работы ведутся на проспекте Ленина, во дворах, на тротуарах и пешеходных переходах. Тракторы и погрузчики расчищают пешеходные зоны. Уборка также проходит на площади Славы, на улице Парковая и у социальных учреждений. В городе задействована вся коммунальная техника, основная задача служб — обеспечить безопасный проезд и проход в условиях непогоды.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.