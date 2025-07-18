Коммунальщикам Клина купили еще две новые машины

Организация «Чистый город» пополняет свой автопарк. Сегодня, 18 июля 2025 года из рук главы округа водители получают ключи от новеньких машин. Первая — бункеровоз, предназначена для перевозки крупногабаритного мусора. Другая будет вывозить мусор, которые жители города складируют в серые баки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За рулем новых автомобилей опытные сотрудники. Николай работает в компании уже 20 лет. Дмитрий -30. Старые автомобили проработали более 10 лет. Они в рабочем состоянии. Их передадут в надежные руки других водителей.

«Сегодня есть замечательная возможность вручить ключи от новой техники, которая в ваших надежных руках послужит городскому округу. И, конечно же, для вас это все-таки какое-то удовлетворение. Столько лет проработать на разной технике, на сложной технике, на, к сожалению, старой технике и при этом выполнять задачи. Теперь это будет делать гораздо приятнее и легче», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Это не последнее пополнение автопарка «Чистого города» в этом году. В скором времени коммунальщики получат получат новую автовышку, чтобы было удобнее менять лампочки, обрезать сухие ветки деревьев. Через неделю на линии выйдут еще три газели. Также в арсенале появится новая дробилка для пней. С начала года Клин купил и получил по Губернаторским программам 6 новых машин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили первую партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

По словам Воробьева, коммунальщикам пока передали только 92 единицы техники: экскаваторы-погрузчики и ручные роторные снегоуборщики. До ноября специалистам передадут и остальную технику, запасы которой в 2024 году пополнились.

За год Подмосковье дополнительно купило более 1,8 тыс. техники и оборудование, которое будут использовать зимой для поддержания порядка как на проезжей части, так и на дворовых территориях муниципалитетов региона. Власти купили дополнительные самосвалы, мини-погрузчики, газели, ломовозы и экскаваторы-погрузчики.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.

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