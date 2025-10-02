Коммунальный кешбэк для жителей Подмосковья

сегодня в 13:40

C 1 октября 2025 года жители Подмосковья могут получать кешбэк 3% при оплате счетов МосОблЕИРЦ за ЖКУ через Систему быстрых платежей, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

Участвовать в акции могут те, кто впервые оплачивает коммунальные услуги через СБП или не пользовался этим способом оплаты в течение четырех месяцев до начала акции, в следующих каналах:

— в личном кабинете,

— на сайте расчетного центра (по кнопке «Оплатить квитанцию онлайн»),

— в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»,

— по QR-коду СБП на бумажной квитанции.

Кешбэк 3% от суммы платежа вернется на счет сразу же после оплаты. Кешбэк будет начислен за первые пять оплат в период акции.

Важно: получить кешбэк могут только участники программы лояльности «Привет!».Зарегистрироваться можно по ссылке vamprivet.ru

Акция действует до 31 декабря 2025 года по московскому времени. Подробнее об условиях — здесь.

Оплатить коммунальные услуги можно также в отделениях, терминалах и онлайн-сервисах банков.

Организатор акции — АО «Национальная система платежных карт». Сведения об организаторе акций, правилах проведения акции, размере кешбэка и правила программы лояльности АО «НСПК» доступны на vamprivet.ru. Кешбэк — частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.