Коммунальный флот в Москве готовят к открытию навигации

Коммунальный флот в составе комплекса городского хозяйства — уникальная служба, отвечающая за чистоту Москвы-реки и судоходной части Яузы. Сейчас его готовят к открытию навигации, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На данный момент выполнено 50% от объема запланированных работ. В коммунальный флот столицы входят 30 судов — катера, буксирные теплоходы, мусоросборщики, плавучие краны и другие.

«С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности и ликвидируют загрязнения», — рассказал Бирюков.

Специалисты тщательно проверяют состояние судов, выполняют регламентное техническое обслуживание, в том числе меняют расходные материалы, проводят диагностику узлов, оборудования и механизмов, проверяют рулевые колонки и топливные системы.

По словам Бирюкова, работы по межнавигационному ремонту проводятся в соответствии с графиком, их завершат в апреле. На заключительном этапе будут организованы ходовые испытания судов, специалисты оценят их готовность к речной навигации.

«Благодаря грамотной расстановке флота вся акватория Москвы-реки и судоходный участок Яузы в пределах МКАД будут находиться под круглосуточным контролем», — заявил глава комплекса городского хозяйства.

Он также напомнил, что в прошлом сезоне коммунальные суда собрали более 600 тонн мусора, со дна извлекли около 6,5 тыс. тонн песка и грунта, ликвидировали почти 140 загрязнений.