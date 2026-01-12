Коммунальные службы Зарайска очищают город от снега после аномального снегопада

Коммунальные службы Зарайска задействовали более 100 работников и 50 единиц техники для ликвидации последствий сильного снегопада, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье из-за аномального циклона выпало большое количество снега. Коммунальные службы Зарайска работают в усиленном режиме, чтобы очистить дороги, подъезды к социальным объектам и дворы жилых домов. Для уборки снега используют как специализированную технику, так и ручной труд.

Во втором микрорайоне города уборка прошла особенно эффективно благодаря взаимодействию коммунальщиков и жителей. За день до работ на подъездах и автомобилях разместили объявления с просьбой освободить двор для техники. Жители поддержали инициативу и переставили машины, что позволило своевременно начать уборку.

Коммунальные службы продолжают поддерживать чистоту на улицах, поскольку, по прогнозам синоптиков, снегопады сохранятся. Жителей просят соблюдать осторожность на дорогах.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.