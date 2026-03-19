Коммунальные службы Серпухова начали весеннюю уборку округа

Коммунальные службы Серпухова приступили к масштабной уборке территорий после зимы. Специалисты очищают улицы, дворы и общественные пространства, а также приводят в порядок детские и спортивные площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением весны в округе началась генеральная уборка. Главная задача — убрать оставшийся снег, мусор и смет, накопившиеся за зимний период, а также подготовить городские пространства к теплому сезону.

Работы выполняет МБУ «Комбинат благоустройства», которое перешло на комбинированный режим. Специалисты очищают тротуары, газоны и общественные территории, приводят в порядок детские и спортивные площадки, а также проводят опиловку деревьев, удаляя сухие и потенциально опасные ветки.

Ежедневно задействовано около 10 бригад, включая мобильные группы. Они оперативно выезжают на локальные загрязнения и проблемные участки, обеспечивая комплексную уборку округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.