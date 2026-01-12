Коммунальные службы Раменского очищают городские улицы от снега в усиленном режиме

Снегоуборочная техника в Раменском работает в усиленном режиме, очищая городские улицы от снега. В первую очередь расчищаются основные магистрали с интенсивным движением, маршруты общественного транспорта и подъезды к социально значимым объектам — больницам, школам и детским садам. После завершения работ на главных дорогах техника переходит к улицам с меньшим трафиком.

Проселочные и грунтовые дороги, а также небольшие улицы с интенсивностью движения менее 1500 автомобилей в сутки убираются в течение двух-трех дней после окончания снегопада.

В настоящее время снегоуборочные работы ведутся на улицах Гурьева, Десантной, Железнодорожном проезде, Карла Маркса, Красноармейской, Михалевича, Ногина, Серова и Строительной. Коммунальные службы просят жителей проявить терпение: если улица еще не очищена, техника обязательно доберется до всех адресов согласно графику.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.