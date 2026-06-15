Коммунальные службы Подольска устраняют последствия шторма 13 июня

Коммунальные службы Подольска продолжают ликвидировать последствия обильных осадков и шквалистого ветра, прошедших 13 июня. Бригады работают в усиленном режиме и отрабатывают обращения жителей по всем адресам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Аварийные и коммунальные службы устраняют последствия непогоды точечно по каждому обращению. Уже завершены работы на улице Ихтиманской, д. 3, где сотрудники МБУ «ПКБ» распилили и убрали дерево, упавшее на припаркованный автомобиль.

На улице Большая Серпуховская, д. 18 полностью расчищена пешеходная зона от поваленных деревьев. На улице Рабочей, на участке до улицы Комсомольской, специалисты оперативно устранили опасный обрыв электрического провода. Также порядок наведен на Октябрьском проспекте, д. 19, на улицах Сосновой, д. 12 и д. 10 (напротив подъезда № 1), Пионерской, д. 1б, и Мичурина, д. 5. Проезды, тротуары и дворовые территории на этих участках полностью освобождены от веток и безопасны для передвижения.

Коммунальные службы продолжат дежурство до полной отработки всех заявок от жителей. Обращения принимаются круглосуточно и распределяются между бригадами в порядке очереди. Сообщить о поваленных деревьях и других последствиях непогоды можно по телефонам: «УК Подольск» +7 (496) 750-00-50, МБУ «ПКБ» +7 (915) 360-15-74, единая горячая линия +7 (495) 663-99-99.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.