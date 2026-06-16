Коммунальные службы Подмосковья устраняют последствия ливней
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы после обильных дождей. За сутки в регионе зафиксировали более 50 локальных подтоплений дворов и общественных пространств, большинство из них уже ликвидировано, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
За прошедшие сутки в Подмосковье зарегистрировано более 50 случаев подтопления дворовых территорий и общественных пространств. Около 70% из них уже устранены, остальные находятся на контроле коммунальных служб.
Специалисты очищают дождеприемные решетки от растительности, используют переносные мотопомпы для осушения низин и труднодоступных мест. Дворники вручную обеспечивают отток воды во дворах, чтобы предотвратить ее скопление у подъездов. После спада воды техника очищает проезды и тротуары от грунта, песка и ила.
Особое внимание уделяют низменным участкам, где дежурят бригады с оборудованием для оперативной откачки. Совместно с управляющими компаниями проводится мониторинг кровель и подвальных помещений многоквартирных домов. При необходимости организуется откачка воды из технических подполий.
Жители при обнаружении подтоплений могут обратиться в единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальный отдел министерства.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ликвидация и недопущение коммунальных аварий должны стать стандартом в Подмосковье. В этой работе помогают датчики и своевременная реакция диспетчерских.
«Знаю, что все без исключения территории уделили внимание тому, чтобы у нас диспетчерская служба, теперь уже оснащенная датчиками, видела и своевременно реагировала на те или иные заниженные показатели», — сказал Воробьев.