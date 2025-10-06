Коммунальные службы Подмосковья приступили к подготовке городских клумб к зиме
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В преддверии наступления зимних холодов коммунальные службы активно проводят подготовку городских клумб и цветников к зимовке. Эти меры необходимы для обеспечения сохранности растительности и поддержания эстетического облика города в холодное время года. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
Так, например, на общественных пространствах в муниципального округа Истра за лето высажено более 100 тыс. цветов, а в Серпухове более 180 тыс., в Коломне более 220 тыс.
Подготовка клумб включает ряд мероприятий, направленных на сохранение почвы и растений, а также подготовку к весенней посадке цветов и проходит в несколько этапов:
Уборка однолетних растений — после окончания цветения, все остатки растений аккуратно удаляют вручную или специальными инструментами. После уборки почва рыхлят и очищают от сорняков. Если необходимо, вносят удобрения, чтобы обогатить почву перед посадкой новых растений весной.
Подготовка земли под посадку луковиц тюльпанов — посадка луковиц тюльпанов осенью позволяет обеспечить раннее цветение весной. Важно подготовить землю, перекопать, добавить компост или перегной для улучшения структуры почвы. Луковицы высаживаются на глубину около 10-15 см, расстояние между ними должно составлять примерно 10-15 см.
Благодаря своевременной подготовке городских клумб, жители смогут наслаждаться яркими красками природы уже следующей весной.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.