Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали более 6 500 фасадов МКД за год

Коммунальные службы Московской области за год выполнили более 6 500 ремонтов фасадов многоквартирных домов по обращениям жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Жители Подмосковья в течение года направляли обращения по вопросам ремонта фасадов многоквартирных домов через Единую диспетчерскую службу региона. По этим заявкам коммунальные службы выполнили свыше 6 500 работ.

Специалисты устраняли трещины, сколы и отслоения штукатурки, а также заменяли изношенные оконные откосы, отливы и детали водосточных систем. Наибольшее количество ремонтов провели в городских округах Люберцы, Балашиха, Королев, Красногорск и Химки.

В министерстве напомнили, что по вопросам содержания многоквартирных домов жители могут обращаться в единую диспетчерскую службу Московской области или в территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.