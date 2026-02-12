Коммунальные службы Подмосковья очистили дворы и подъезды 12 февраля

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:15

Коммунальные и дорожные службы Подмосковья 12 февраля продолжают уборку снега на придомовых территориях, уделяя особое внимание входным группам МКД, подъездам к социально значимым объектам и контейнерным площадкам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В зимний период коммунальные и дорожные службы Подмосковья проводят плановые мероприятия по обеспечению безопасности пешеходов и транспорта. Особое внимание уделяется очистке входных групп многоквартирных домов, лестничных пролетов, подъездов к социально значимым объектам и контейнерным площадкам.

По состоянию на 15:30 12 февраля в работах задействовано 1,9 тыс. единиц специализированной техники, включая дорожные машины, погрузчики, самосвалы, мини-погрузчики, тракторы МТЗ и ручные роторы. Около 4,8 тыс. специалистов городского хозяйства осуществляют ручную уборку снега.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что в уборке участвуют муниципальные бюджетные учреждения, управляющие организации и «Мосавтодор». Все службы работают круглосуточно, особое внимание уделяется проблемным зонам, куда направляются дополнительные силы. Вся информация от жителей оперативно обрабатывается.

Жителей просят не оставлять личный транспорт на проезжей части дворовых территорий для обеспечения беспрепятственного проезда снегоуборочной техники.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.