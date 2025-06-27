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Коммунальные службы Подмосковья обновили 85 м водовода в Новоазовске ДНР

Специалисты Московской области продолжают работу по восстановлению и модернизации коммунальной инфраструктуры в Новоазовском муниципальном округе ДНР. В рамках этих работ, направленных на повышение качества жизни местных жителей, выполнен ряд важных задач. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Заменено 85 метров изношенного трубопровода диаметром 50 мм на вводе в многоквартирный дом по улице Гриценко в городе Новоазовск. Это обеспечит бесперебойное водоснабжение для более чем 70 жителей.

Аварийно-восстановительная бригада в составе 5 человек и 2 единиц техники оперативно провела ремонт на напорном коллекторе диаметром 90 мм в поселке городского типа Седово, заменив участок сети протяженностью 4 метра.

Ведутся подготовительные работы к замене самотечного коллектора по улице 50 лет СССР города, что значительно улучшит функционирование системы водоотведения.

Помимо указанных работ коммунальные службы Подмосковья на минувшей неделе устранили 18 технологических инцидентов на водопроводных и канализационных сетях в Новоазовском муниципальном округе, в том числе:

Устранено 9 утечек на сетях водоснабжения.

Восстановлена проходимость 8 участков самотечной канализационной системы.

Произведены профилактические работы по техническому обслуживанию канализационной насосной станции округа.

Параллельно с текущими работами продолжается капитальный ремонт водозаборного узла и канализационной станции биологической очистки в Новоазовском муниципальном округе. Эти масштабные проекты призваны обеспечить долгосрочное и устойчивое развитие коммунального хозяйства в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.