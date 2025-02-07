Коммунальные службы Подмосковья начали подготовку к весенне-летнему сезону

Коммунальные службы Московской области начали подготовку к работам по уборке и благоустройству территорий, сообщили в пресс-службе министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Коммунальные службы региона должны до марта оснастить учреждения и сотрудников всеми необходимыми материалами и оборудованием.

Это газонокосилки и триммеры, инструменты и инвентарь, растительный грунт, цветочная рассада и семена газонных трав для проведения благоустройства, песок для обновления песочниц на детских площадках, запасные части и комплектующие для ДИП.

На весенне-летний режим содержания территорий МБУ и УК перейдут с началом устойчивых положительных температур и после таяния снежного покрова.

В первую очередь коммунальным службам необходимо будет навести порядок на внутриквартальных проездах и тротуарах региона. На улицы выйдут подметальные машины различных типов, также уборка общественных пространств будет проводиться и ручным способом. При помощью ручного инвентаря дворники очистят от смета и грязи парковки, территорию детских игровых комплексов и дворов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.