Коммунальные службы Новоазовского округа отремонтировали более 20 объектов водоснабжения

На прошлой неделе специалисты аварийно-ремонтных служб Новоазовского округа провели комплекс плановых работ по обслуживанию водопроводной инфраструктуры. Основное внимание уделили замене оборудования, ремонту магистралей и техническому обслуживанию.

В селе Безыменном заменили устаревшую запорную арматуру диаметром 125 мм на современную, что повысило управляемость сетью. На магистральных трубопроводах отремонтировали 11 метров труб и установили четыре регулятора давления диаметром 100 мм для обеспечения стабильной работы системы. В селе Ванюшкино провели плановое техническое обслуживание водозаборной скважины.

Кроме того, специалисты устраняли мелкие неисправности на водоводах и коллекторах по всему округу, предотвращая возможные аварии. Работы выполняли три мобильные бригады: две по водоснабжению и одна по водоотведению. В каждой бригаде работали мастер, слесари, сварщик и водитель. Слаженная работа 15 специалистов способствует повышению стабильности подачи воды и укреплению инфраструктуры округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.