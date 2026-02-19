Коммунальные службы Наро-Фоминска усилили уборку снега

сегодня в 13:30

Мощный циклон принес обильные снегопады в Наро-Фоминск Подмосковья 19 февраля, из-за чего коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Техника очищает магистрали, тротуары и организует вывоз снега в разных районах округа.

Наро-Фоминск оказался под влиянием циклона, который принес сильные снегопады. Городские службы оперативно приступили к ликвидации последствий непогоды, чтобы обеспечить безопасность движения и комфорт жителей.

Техника работает на ключевых магистралях и пешеходных зонах. На улице Ленина трактора полностью очистили пешеходную часть, на улице Маршала Жукова проведена уборка тротуаров.

На улице Профсоюзной в районе хореографической школы организован вывоз снега. Здесь задействованы две бригады с погрузчиками и самосвалами. Проезжую часть решили не перекрывать полностью, чтобы снизить неудобства для водителей.

К расчистке территории присоединились и сотрудники городского музея. Они самостоятельно убирают снег у здания учреждения и отмечают, что ежедневная работа на свежем воздухе стала для коллектива своеобразной утренней зарядкой. Несмотря на погодные условия, музей продолжает принимать посетителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.