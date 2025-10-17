Коммунальные службы Котельников готовы к зимнему периоду

Городской округ Котельники завершил подготовку коммунальной техники к работе в зимний периоде. Для обеспечения порядка в холодное время года подготовлен весь парк спецтехники и запасено более 3 тысяч тонн противогололедных материалов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В уборочных работах будут задействованы снегоуборщики, мини-погрузчики, тракторы МТЗ-82 и МТЗ-320, комбинированные дорожные машины и другая специализированная техника. Также в этом году автопарк спецтехники пополнил новый самосвал МАЗ.

Особенностью предстоящего зимнего сезона станет оптимизированная схема работы техники. Маршруты больше не разделяются по типам территорий — теперь машины будут последовательно обслуживать дороги, тротуары и дворовые территории по единым маршрутам. Это решение позволит сократить время уборки и повысить ее качество.

Коммунальные службы округа обеспечены всеми необходимыми ресурсами для поддержания нормальной жизнедеятельности города в зимний период и оперативного реагирования на любые погодные условия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с „Газпромом“», — рассказал Воробьев.