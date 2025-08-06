Коммунальные службы Каширы готовятся к предстоящему осенне-зимнему периоду

«Теплосеть» и «Жилресурс» ремонтируют свои тепловые сети и оборудование в котельных. Котельная в поселке Богатищево работает с 1967 года. Оборудование хоть и старое, но специалисты говорят, что запаса прочности хватит еще как минимум на десяток лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Однако в 2027 году здесь установят новую автоматизированную БМК, а пока у местных мастеров и слесарей кипит работа. У них есть две недели, чтобы подготовиться к осени и зиме. Одна уже прошла. Полная ревизия оборудования, ремонт насосов и проверка теплотрассы — перечень выполняемых работ.

«Не говорим потом, делаем сейчас» — это девиз компании «Теплосеть». Сейчас её специалисты обслуживают 25 котельных в разных населённых пунктах округа; ещё три новые БМК на 1-й Дзержинской, Ильича и Коммунистической введут в эксплуатацию в сентябре. Кроме котельных нужно подготовить и сети. Их у «Теплосети» в общей сложности почти 180 километров в однотрубном исчислении.

— Все сети прошли испытания; по их результатам меняем некоторые участки. На данный момент физическая готовность — 80%. Также в округе работает шесть подрядчиков, которые по госпрограмме укладывают более четырёх километров трубопроводов, — отметил директор МУП «Теплосеть» Игорь Жаров.

Двенадцать котельных, четыре центральных тепловых пункта и девяносто километров сетей практически полностью подготовили к зиме специалисты компании «Жилресурс» в Ожерелье, Зендиково, Тарасково, Барабаново, Новосёлках, Кокино и Корыстово.

Работы в округе ведутся масштабные, и уже в сентябре всё должно быть готово к пуску тепла в Кашире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.