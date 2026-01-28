Коммунальные службы Химок вывезли снег с улиц и мостов в ночь на 28 января

В ночь с 27 на 28 января коммунальные службы Химок провели масштабную уборку снега на дорогах и мостах города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коммунальные службы Химок приступили к ночной уборке снега после 23:00 27 января. Работы охватили все микрорайоны города. Особое внимание уделили мосту Ленинградского шоссе, откуда вывезли 320 кубометров снега.

Техника и рабочие также очищали Юбилейный проспект, улицы Дружбы, Мичурина, 9 Мая, Лавочкина, Гоголя, Чкалова, Калинина, проспект Мира, Ленинский проспект, а также территорию СНТ Юбилейное и другие адреса.

Утром 28 января к дежурству приступили новые бригады, чтобы продолжить работы по расчистке и вывозу снега во всех районах города.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.