Коммунальные службы Химок уже устранили последствия аномальной погоды по 41 адресу

Аварийные службы города работают в усиленном режиме по устранению последствий аномальной погоды. В настоящее время специалисты ведут работы по уборке поваленных деревьев и восстановлению дорожного движения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы уже провели по 41 адресу во всех микрорайонах города.

Бригады «Объединенного городского хозяйства» в Старых Химках убрали поваленные деревья на Ленинском проспекте и Коммунальном проезде, а также на улицах Маяковского, Энгельса, Кирова, Чапаева, Гоголя и Первомайской.

В Новых Химках дорожное движение восстановлено на улицах 9 Мая, Машинцева и Юбилейном проспекте.

В Сходне работы провели на улицах Чапаева, Сходне, Мичурина и Ленина. В Кутузовском убрали деревья на улице Николо-Чиркизово. В Подрезково — на улице Жаринова, Центральной и Мичурина. На Левом берегу восстановили дорожное движение на улице Библиотечная, Пожарского и Зелёная.

Просим по по возможности воздержаться от поездок на автомобилях с летный резиной. А там, где работаю аварийные бригады по возможности максимально быстро убирать припаркованные автомобили.

По вопросам, связанным с уборкой снега и поваленных деревьев жители могут обратиться на горячую линию администрации Химок по телефону: +7 (495) 793-01-01 или в своё территориальное управление:

Новогорск-Планерная +7 985 634-67-97

Левобережный +7 985 439-18-20

Клязьма-Старбеево +7 985 634-75-39

Лунёвское +7 985 634-73-93

Сходня-Фирсановка +7 985 634-43-91

Кутузовское +7 985 634-45-08

Подрезково + 7(985) 634-47-62

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.