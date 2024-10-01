Коммунальные службы Истра заменили 52 радиатора в подъездах и квартирах жителей

Речь идет о радиаторах, которые устанавливаются или меняются в местах общего пользования (в подъездах), а также в квартирах жителей, взамен старых (к примеру, дающих течь) или не работающих.

МБУ «ЖКУ г. о. Истра» смонтировало 41 радиатор, УК АО «Истринская теплосеть» — 11.

За счет средств управляющей компании предусмотрена замена радиаторов в квартирах, если в квартире на трубе отопления не установлен кран — в таком случае радиатор является общедомовым имуществом. Его замена производится за счет средств, которые оплачиваются жителями в УК на содержание и текущий ремонт.

Если кран есть, то общедомовое имущество — это то, что находится до крана, после крана — собственность жителя, соответственно и приобретает, и ответственным за нее является собственник (житель) данной квартиры.

При этом, замена должна осуществляться только в тех случаях, когда имеется реальная угроза прорыва батареи. В подобных ситуациях собственник обязан пригласить представителей управляющей компании к себе домой, чтобы они оценили ситуацию и составили соответствующие акты об аварийном состоянии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.