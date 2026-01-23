Коммунальные службы Домодедово усилили уборку и вывоз снега после снегопада

В Домодедово коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы оперативно убирать и вывозить снег с дворов и дорог после обильных осадков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Домодедово продолжается активная уборка и вывоз снега. Коммунальные и дорожные службы работают в усиленном режиме, чтобы своевременно очищать дворы и улично-дорожную сеть после сильных снегопадов.

22 января механизированная уборка снега прошла по ряду адресов, включая улицы Курыжова, Лесную, Гагарина, Каширское шоссе, Советскую, Лунную, Геологов, Авенариуса и 2-ю Московскую. Дополнительно техника работала на улице Речной, Каширском шоссе и улице Текстильщиков. Снегоуборочные машины также вышли на городские дороги — на улицы Пирогова, Больничную, Коммунистические, Корнеева и Советскую.

На 23 января запланирован следующий этап механизированной уборки снега во дворах по адресам: Советская, д. 13, Коломийца, д. 6, Талалихина, д. 8, 10, Рабочая, д. 59, Лунная, д. 5/1, 7, 9, 25 лет Октября, д. 9, Курыжова, д. 30 к.1, 17 к.1, Житнево, д. 1, 2, 3, 12, 13, Каширское шоссе, д. 91/1. Особое внимание уделяется вывозу снега и расширению проездов. Снегоуборочная техника продолжит работу на дорогах города и в селе Ям.

Администрация округа просит жителей убирать автомобили с проездов и парковочных карманов во время работы спецтехники для ускорения и повышения качества уборки. Работы по расчистке и вывозу снега в Домодедово продолжаются ежедневно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.