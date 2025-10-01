Коммунальные счета за сентябрь: кешбэк 3% и шанс выиграть 3 999 рублей

Счета за сентябрь уже готовы в личном кабинете МосОблЕИРЦ и в ближайшие дни будут доставлены в почтовые ящики, передает пресс-служба корпоративных коммуникаций МосОблЕИРЦ.

При оплате квитанций МосОблЕИРЦ можно получить кешбэк 3% или шанс выиграть 3999 рублей

Подробнее об условиях новых акций — на сайте МосОблЕИРЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.