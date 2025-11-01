сегодня в 12:03

Коммунальные счета за октябрь: как удобнее оплачивать

Счета за октябрь уже сформированы в личном кабинете МосОблЕИРЦ, доставка бумажных квитанций в почтовые ящики продолжается, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Плата за коммунальные услуги рассчитана исходя из тарифов и объемов потребления.Узнать о том, как формируются тарифы и почему они разные, можно на портале «Твой Домовой».

Срок оплаты. В большинстве городских округов Подмосковья оплачивать коммунальные услуги рекомендуется до 10 числа месяца, следующего за расчетным. В таком случае платеж своевременно учтется и отразится в графе «Оплачено» квитанции за следующий месяц.

Оплатить услуги быстро, в том числе без комиссии через СБП, можно:

• в личном кабинете или по кнопке моментальной оплаты на сайте МосОблЕИРЦ;

• в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

• электронные счета — из электронной почты;

• в клиентских офисах расчетного центра.

Оплата также принимается в отделениях, терминалах и сервисах банков.

В ноябре при оплате счетов МосОблЕИРЦ можно получить кешбэк и шанс выиграть денежный приз. Подробнее об акциях — ЗДЕСЬ.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.