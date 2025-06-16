Коммунальные компании обяжут инвестировать в модернизацию инфраструктуры

С 1 сентября в России ужесточат требования к концессионерам в сфере ЖКХ

С 1 сентября 2024 года вступают в силу изменения в законодательстве, ужесточающие требования к концессионным соглашениям в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщает РИА Новости .

Согласно новым правилам, концессионеры будут обязаны разрабатывать и реализовывать инвестиционные программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, это позволит контролировать не только качество предоставляемых услуг, но и экономическую эффективность концессионных соглашений.

Ключевым нововведением становится обязательное условие по разработке инвестиционных программ модернизации объектов ЖКХ.

«Мы уходим от ситуации, когда концессионеры годами эксплуатируют инфраструктуру, не вкладывая средства в ее обновление», — отметил Кошелев.

По его словам, более 40% объектов инженерной инфраструктуры в стране требуют замены, что является основной причиной аварий и потерь ресурсов.

Для участия в концессионных соглашениях теперь будут учитываться опыт компании в сфере ЖКХ и успешность реализации предыдущих инвестиционных проектов. Особое внимание уделено вопросу бесхозных сетей — все расходы по их оформлению в собственность и постановке на учет лягут на концессионера, а не на бюджет.

Финансовые условия также ужесточаются: концессионеры должны будут предоставлять задаток или банковскую гарантию в процентном отношении от общей суммы инвестиционного проекта. При этом в случае отзыва заявки эти средства возвращаться не будут.