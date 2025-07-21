Коммунальные бонусы — в подарок от МосОблЕИРЦ
С 21 по 27 июля открыт свободный доступ к коммунальным бонусам, передает пресс-служба «МосОблЕИРЦ».
При каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно выбрать подарки и скидки из 74 предложений. Это — онлайн-образование, красота и здоровье, досуг и развлечение, товары для детей и многое другое.
С коммунальными бонусами можно совершать покупки, готовиться к экзаменам и путешествовать.
Как получить?
— в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;
— выберите бонусы;
— используйте их при оформлении покупки.
Можете выбрать и получить любое количество бонусов.
Личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.