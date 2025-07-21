С 21 по 27 июля открыт свободный доступ к коммунальным бонусам, передает пресс-служба «МосОблЕИРЦ».

При каждом входе в личный кабинет на сайте расчетного центра или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» можно выбрать подарки и скидки из 74 предложений. Это — онлайн-образование, красота и здоровье, досуг и развлечение, товары для детей и многое другое.

С коммунальными бонусами можно совершать покупки, готовиться к экзаменам и путешествовать.

Как получить?

— в личном кабинете зайдите в раздел «Онлайн-помощник», затем — «Бонусы и акции» — «Коммунальные бонусы всем пользователям личного кабинета»;

— выберите бонусы;

— используйте их при оформлении покупки.

Можете выбрать и получить любое количество бонусов.

Личный кабинет и выгрузка купонов могут быть недоступны с 23:00 до 06:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.