Комиссия проверила состояние канализационно-насосной станции № 27 в Пушкино

На канализационно-насосную станцию № 27 в Пушкино приехала с проверкой комиссия. В ее составе представители администрации округа, депутаты Мособлдумы и окружного Совета. На объекте — аварийная ситуация. Единственный рабочий насос не справляется с большим объемом поступающих нечистот, они уходят в реку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«С учетом того, что было вручено уведомление о расторжении договора с Щелковским водоканалом и той позиции, которую озвучил Щелковский водоканал, что они отказались от добровольного расторжения договора, все эти обстоятельства вызывают много вопросов», — комментирует ситуацию заместитель главы округа Екатерина Носачева.

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан подчеркнул, что очередная проверка иллюстрирует «полное бездействие Щелковского водоканала».

«В рамках ЧС администрацией приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации. Руководство водоканала полностью ушло от ликвидации последствий. Сегодня после визита на КНС отправлен запрос в прокуратуру области для привлечения к уголовной ответственности руководства Щелковского водоканала. В министерства ЖКХ и экологии направлены письма о принятии мер для расторжения договоров аренды и передачи всего имущества обратно в муниципалитет», — сказал Ждан.

Комиссия пообщалась с сотрудниками КНС, узнала, какие работы в настоящий момент ведутся на объекте. Насос № 5 отремонтирован. Его устанавливают на место, работы скоро будут завершены.

Председатель Совета депутатов г. о. Пушкинский, член фракции «Единая Россия» Артем Садула отметил, что депутаты округа в ежедневном режиме работают с Щелковским водоканалом, но этого мало.

«Щелковский водоканал не слышит ни нас, ни главу округа, ни администрацию. На наши запросы они не отвечают и дают обещания, которые потом не выполняются», — сказал Садула.

Заместитель главы округа Пушкинский Екатерина Носачева рассказала, что в рамках объявленного ЧС был закуплен новый насос такой же мощности.

«Он уже прибыл на объект. Мы приступим к его замене», — пояснила Носачева.

Также продолжаются работы по монтажу насоса № 2. Они уже в завершающей стадии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о важности крупных проектов инфраструктуры ЖКХ. Он подчеркнул, что каждый проект предполагает вовлеченность.

«Мы успели коснуться ключевых направлений, реализация которых крайне важна в 2025 году. Это связано с большими госпрограммами в части модернизации тепло- и водоснабжения, газификации — президентского проекта», — сказал Воробьев.