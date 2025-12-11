Коллекция холодного оружия пополнила музей на КПО Подмосковья

Музей «Культурный слой», расположенный на комплексе по переработке отходов «Восток», представил новую необычную коллекцию. Ее основу составило холодное оружие разных эпох и культур, случайно обнаруженное на сортировочных конвейерах, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Среди новых экспонатов — японские катаны, китайские клинки, азиатское мачете, казачья сабля, реплика средневекового меча и кинжалы. Все эти предметы были найдены среди потока бытовых отходов, бережно отреставрированы сотрудниками, сфотографированы и изучены. Для каждого клинка исследователи постарались определить историю происхождения.

Новые экспонаты вскоре пополнят виртуальную экспозицию на сайте «Культурного слоя», а гости комплекса смогут увидеть их вживую.

Музей насчитывает свыше 2 тыс. уникальных объектов, найденных на конвейерах КПО «Нева» и «Восток».

Познакомиться с находками можно двумя способами:

онлайн на официальном сайте музея;

приехать на экскурсию по КПО «Восток». Посещение музея «Культурный слой» является его обязательной частью. Они проводятся каждую среду в 13:00 по предварительной заявке.

