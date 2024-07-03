Количество техсбоев на объектах водоснабжения в Подмосковье снизилось на 15%

За июнь на контроль подведомственной организации министерства ЖКХ Московской области регионально-аварийно-восстановительной службы (МОС АВС) было поставлено 193 технологических нарушения, что на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты проверили 804 километра тепловых сетей, выявив потенциальные неисправности, что позволило предотвратить серьезные аварии и обеспечить бесперебойное снабжение теплом и горячей водой.

«Мы видим значительный прогресс в эффективности работы наших служб. Снижение числа технологических нарушений и увеличение протяженности проверенных тепловых сетей свидетельствует о том, что наши усилия по модернизации и улучшению коммунальной инфраструктуры дают свои результаты», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

В июне 2024 года МОС АВС активно занималась вопросами водоснабжения и водоотведения. В частности, в Павловском Посаде был проверен дом на улице Кирова, где специалисты подтвердили высокое качество водоснабжения. В Дмитровском округе, после жалоб жителей поселка «Лесная Быль», были выявлены и устранены несанкционированные сбросы стоков, что позволило улучшить экологическую обстановку в регионе.

Важным событием июня стала реализация в Подмосковье второго этапа реконструкции водозаборного узла № 3 в Щелково, общей стоимостью 73 миллиона рублей. Проект включает автоматизацию и диспетчеризацию станции, что значительно повысит ее производительность до 11 тысяч кубометров в сутки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал Воробьев.