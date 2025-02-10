КНС в округе Пушкинский включат в государственную программу реконструкции

В Пушкине состоялась рабочая встреча с участием министра ЖКХ Подмосковья Кирилла Григорьева и главы округа Пушкинский Максима Красноцветова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Основное внимание было уделено качеству работы канализационной насосной станции — 27, важного объекта инфраструктуры муниципалитета.

«Мы посетили самые проблемные объекты округа: КНС-27 и дворовые территории. Обсудили работу управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Отмечу, что на проблемных точках сотрудники работают в круглосуточном режиме. Совместно решаем все поставленные задачи», — поделился Максим Красноцветов.

Одним из ключевых решений стало включение КНС-27 в государственную программу реконструкции, одобренную губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Реконструкция начнется с выполнения проектных задач, после чего специалисты приступят к основным строительным работам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.