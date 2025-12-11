Клинские тепловые сети получили новую спецтехнику по областной программе

В муниципальную организацию «Клинские тепловые сети» поступила современная техника российского производства: передвижная мастерская, экскаватор-погрузчик и грузовой автомобиль с краном-манипулятором. Поставка осуществлена по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Передвижная мастерская на базе ГАЗон «Некст» оснащена генератором, помпой, бензорезом, сварочным аппаратом и дополнительными посадочными местами. Это позволяет аварийной бригаде оперативно устранять неполадки на теплотрассах, пояснил директор МУП «Клинтеплосеть» Игорь Ведяшкин.

В распоряжении предприятия также появился грузовой КамАЗ с краном-манипулятором грузоподъемностью до 8 тонн. Машина оборудована тахографом, системой ГЛОНАСС и подогревом бака для работы зимой. Кроме того, предприятие получило трактор-погрузчик от Елабужского автомобильного завода, который будет использоваться для земляных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что основной этап модернизации котельной в Климовске завершат уже в этом году. Специалисты проведут ремонт почти 11 км теплосетей и подключат индивидуальные тепловые пункты в 143 МКД.

«У нас здесь два котла, которые мы модернизировали, так называемые «сотки». При потреблении Климовском мощности в 100 гкал в час имеем здесь двойной резерв. Также будет установлен новый котел меньшей мощности, но не менее важный, чтобы обеспечить подачу тепла. Очень много мы заменили автоматики для того, чтобы управление котельными также велось максимально рационально», — заявил Воробьев.