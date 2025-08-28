Уже очищен мемориал Воинской Славы, начата подготовка к покраске монумента «Пушка-гаубица». Предприятия города также участвуют в подготовке: сотрудники ПАО «Химлаборприбор» украсили фасад здания флагами и привели в порядок прилегающую территорию.

«Готовимся к покраске, сейчас зачищаем, чтобы нанести слой краски новой для сохранения памятника» — прокомментировал Андрей Тычинин, сотрудник МАУ «Чистый город».



Уже в субботу в Клину развернется большая праздничная программа. Сразу на нескольких площадках для жителей и гостей города подготовят мастер-классы, викторины, концертную и детскую программы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что трансформация в управлении — важный процесс, который позволяет действовать эффективно, избегая бюрократии и сохраняя конкурентность.

«Я хочу также анонсировать то, что мы ведем большую работу на региональном уровне по трансформации. И региональные, муниципальные трансформационные проекты вшиты в нашу работу. <…> Делаем мы это <…>, чтобы быть конкурентоспособными, чтобы убрать лишнюю волокиту, неудобства, бюрократию избыточную. Все это возможно, когда каждый проект сопровождает министр, тот, кто отвечает за то или иное направление», — отметил Воробьев.