Кирилл Григорьев с рабочим визитом посетил Орехово-Зуево

сегодня в 20:05

Министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Кирилл Григорьев посетил объекты подведомственной организации ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», расположенные на территории Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.



Цель выезда — оценка качества работы местных коммунальных служб и состояния ключевых объектов жилищно-коммунального хозяйства.

Совместно с главой муниципалитета Русланом Заголовацким министр проверил ход капитального ремонта на главном самотечном действующем канализационном коллекторе вдоль реки Клязьма. В следующем году запланирован ремонт еще 10 км сетей.

На текущий год в посёлке Верея и городе Куровское запланировано начало мероприятий по обновлению сетей водоснабжения двух водозаборных узлов.

В рамках визита Кирилл Григорьев также посетил офис ГУП «КС МО», где провел рабочее совещание с руководством подведомственной Министерству ЖКХ Московской области организации, осмотрел производственную базу и новую технику, закупленную в 2024 году.

Министр не оставил без внимания и ход работ по реконструкции участка левой ветки канализационного коллектора Егорьевск-Воскресенск протяженностью 14 км.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.