‍Кирилл Григорьев принял участие в Дне наставника программы «Герои Подмосковья»

В рамках образовательной программы «Герои Подмосковья», которая проходит на базе мастерской управления «Сенеж», состоялся День наставника. Он объединил более 100 почетных гостей — ветеранов СВО, отраслевых министров, глав муниципалитетов и депутатский корпус. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

С приветственным словом обратилась к присутствующим вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев стал наставником одного из участников программы. Он работает на предприятии, специализирующемся на разработке инновационных продуктов, в том числе, для нужд Вооруженных сил РФ.

В формате парного обучения Кирилл Борисович пообщался со своим подопечным и поделился профессиональным опытом. По запросу героя акцент был сделан на аспектах управленческой работы — взаимодействии с командой, грамотном распределении ресурсов и постановке задач.

В поток программы «Герои Подмосковья» вошли участники из Московского региона, Краснодарского края, Запорожья, Калининграда, Свердловска и Смоленска, которые прошли через спецоперацию и нацелены начать свой карьерный путь в органах государственной и муниципальной власти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время доклада президенту РФ Владимиру Путину сообщил, что порядка 6 тыс. человек примут участие в региональной программе «Герои Подмосковья».

«„Время героев“ — у нас уже первые ребята работают. И мы, как вы и говорили, запускаем региональный проект. Это тоже очень востребовано, порядка 6 тыс. ребят будут принимать участие», — сказал Воробьев.