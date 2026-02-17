Казань начала утопать в грудах мусора после сильных снегопадов

После ряда снегопадов в Казани в Республике Татарстан появилась еще одна проблема — из некоторых дворов перестали вывозить мусор. Жители начали выкладывать в интернет снимки гор пакетов, сообщает « Царьград ».

Дворники, работающие рядом с некоторыми ЖК, начали вывозить контейнеры с мусором почти на дорогу, чтобы их забирали соответствующие службы. Однако после снегопадов из ряда дворов перестали вывозить отходы. Ответственные за транспортировку мусора в них не заезжали, поскольку там «плохо убрано».

В результате перед некоторыми ЖК начали расти свалки отходов.

В конце января мэрия Казани рассказала, что уменьшилось число жалоб на вывоз мусора на примерно 70%. Оператора, занимающегося его транспортировкой, назвали одним из лучших среди 16 город-миллиоников по качеству выполнения работ. Проблему обещают решить с помощью «летучих бригад».

