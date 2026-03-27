Каширский регоператор вывез 8 тыс кубометров вторсырья в Подмосковье

Каширский региональный оператор за неделю вывез на переработку 8 тыс. кубометров раздельно собранных отходов с контейнерных площадок Подмосковья. Это максимальный недельный показатель с начала года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Специалисты регоператора Каширской зоны зафиксировали рекордный с начала года объем вторичных ресурсов в синих баках — 8 тыс. кубометров за неделю. Из такого количества переработанного сырья можно, например, построить около 5 км асфальтированной дороги повышенной прочности или более тысячи модернизированных контейнерных площадок с экопанелями из переработанного пластика. Такие площадки уже установлены в ряде округов региона.

Всего за отчетный период бригады оператора вывезли более 215 тыс. кубометров коммунальных отходов. В их числе — свыше 165 тыс. кубометров твердых коммунальных отходов из серых баков, более 30 тыс. кубометров крупногабаритного мусора, около 0,7 тыс. кубометров отходов после уборки территорий и более 10 тыс. кубометров с несанкционированных свалок.

Каширский регоператор обслуживает свыше 20 тыс. контейнерных площадок в городских и муниципальных округах Московской области, включая Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Чехов и Серпухов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.