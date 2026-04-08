Каширский регоператор вывез 218 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Каширский региональный оператор за первую неделю апреля вывез более 218 тыс. кубометров отходов в Подмосковье на фоне старта массовых субботников и дачного сезона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Рост объемов связан с активной уборкой дворов, общественных пространств и дачных участков. Показатель стал рекордным для текущего сезона и отражает высокую интенсивность работ в регионе.

В структуре вывезенных отходов 166 тыс. кубометров составили твердые коммунальные отходы, 32 тыс. — крупногабаритные. Еще 1,5 тыс. кубометров пришлось на отходы от уборки территорий, 8,7 тыс. — на раздельно собранные фракции. Объем ликвидированных несанкционированных свалок достиг 10,1 тыс. кубометров.

По сравнению с предыдущей неделей объем отходов от уборки вырос почти в два раза. В сравнении с началом марта — более чем втрое, до 1,5 тыс. кубометров. В ведомстве отметили, что увеличение нагрузки требует корректировки графиков вывоза и привлечения дополнительной спецтехники.

Каширский региональный оператор обслуживает Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Каширу, Коломну, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что нужно организовать работу по наказанию ответственных за несанкционированные свалки.

«Я считаю, что очень важно организовать работу по наказанию тех, кто допускает такое безобразие (несанкционированные свалки — ред.). <…> Убирать мусор мы будем, безусловно, но согласитесь, что такие поступки и такие навалы мусора — это что-то несоответствующее духу времени. Я считаю, что тоже важно на это обратить внимание», — сказал Воробьев.