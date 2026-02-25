Каширский регоператор вывез 178 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Каширский региональный оператор за неделю вывез около 178 тыс. кубометров отходов с контейнерных площадок в Подмосковье. Работы велись на подведомственных территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Основной объем составили твердые коммунальные отходы — 137,4 тыс. кубометров. Крупногабаритных отходов вывезено 27,4 тыс. кубометров, отходов от уборки территорий — 300 кубометров. Раздельно собранные отходы составили 4,7 тыс. кубометров, еще 8 тыс. кубометров пришлось на ликвидированные несанкционированные свалки.

В ведомстве отметили, что в сложных погодных условиях главной причиной задержек становится невозможность подъезда к контейнерным площадкам. Автомобилистов просят не парковать машины у площадок и в узких внутриквартальных проездах, чтобы не препятствовать работе спецтехники.

Каширский регоператор обслуживает пятую часть территории Московской области — площадь, сопоставимую с 8,9 тыс. кв. км. В зону его работы входят Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды, Ступино, Подольск, Серпухов и Чехов.

Подготовка к уборке на контейнерных площадках в зимний период требует максимальной согласованности для того, чтобы не приносить жителям неудобства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Спецификой этой темы является запаркованность и снег.

«Тема с запаркованностью требует <…> выделенных сил, потому что предполагает достаточно большое сильное взаимодействие и с жителями, и с нашими главами», — сказал Воробьев.