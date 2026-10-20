Каширский регоператор обслужил 905 жителей в МФЦ за неделю

Специалисты Каширского регионального оператора за прошедшую неделю оказали услуги и проконсультировали 905 жителей Подмосковья в офисах МФЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего обращений граждан и юридических лиц приняли в МФЦ Ленинского округа — 232, Домодедова — 204, Ступина — 143, Коломны — 131 и Луховиц — 82.

Услуги региональных операторов доступны в МФЦ ряда городских и муниципальных округов Подмосковья в рамках проекта сотрудничества компаний. Жители могут решить вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами без поездки в центральный офис регоператора.

В МФЦ граждане и предприниматели могут получить разъяснения по графикам вывоза твердых коммунальных и крупногабаритных отходов, а также расчету нормативов накопления. Здесь принимают заявления на перерасчет платы за услугу «Обращение с ТКО» при временном отсутствии, выдают справки об отсутствии задолженности и акты совместной сверки расчетов.

Кроме того, в МФЦ можно оформить документы для заключения прямых договоров на вывоз отходов и внести изменения в лицевой счет при смене собственника или уточнении площади недвижимости.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что работают более 25 точек обслуживания и открываются дополнительные офисы. Консультации доступны без предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.