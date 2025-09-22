Каширские котельные готовы к началу отопительного сезона

Эта котельная обеспечивает теплом 62 многоквартирных дома и 6 социальных учреждений — около 6 тысяч каширян.

«Ресурсоснабжающие организации Каширы полностью готовы к работе. Проведены пробные топки, система уже под давлением, персонал подготовлен к своевременной подаче тепла», — подвел итоги встречи Роман Пичугин.

Городские службы отметили, что все меры по подготовке выполнены в полном объеме, и отопительный сезон начнется в срок. Жителей призывают соблюдать рекомендации по использованию систем отопления, чтобы обеспечить комфорт и безопасность в зимний период. Контроль за готовностью объектов продолжается, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы теплообеспечения и в самые холодные дни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность газовой безопасности в многоквартирных домах. Он призвал депутатов Госдумы принять соответствующие поправки в законы.

«Важно, чтобы культура газовой безопасности в МКД также была на должном уровне. Мы выступили инициаторами ряда поправок. Цель этих поправок — получить своевременный доступ, а также удобное электронное взаимодействие с абонентами. Для нас это является тоже вопросом чувствительным», — сказал Воробьев.