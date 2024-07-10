Капремонты многоквартирных домов в Мытищах завершатся к сентябрю

«Лето — самая активная пора в сфере благоустройству и ЖКХ, — отметил Олег Сотник. — Работы, связанные с ремонтом многоквартирных домов, мы продолжаем контролировать на постоянной основе. Если по качеству работ на сегодняшний день претензий нет, то вопросы по графикам время от времени появляются».

В ходе объезда были проведены встречи с жителями и подрядчиками по четырем адресам. В доме 38 к.1 по улице Летной работы по ремонту кровли только начинаются, завезены все необходимые материалы. Крыша дома будет отремонтирована к сентябрю. В доме 14 к. 2 по той же Летной улице работы по кровле идут полным ходом, наносится первый слой гидроизоляционного материала. 27 июля подрядчик планирует сдать объект. На улице Мира в доме 25 продолжается ремонт подъездов. Здесь до конца июля завершат покраску стен, замену окон, напольного покрытия и входных групп. На улице Колпакова в доме 11 ранее были проведены работы по ремонту кровли и фасаду, сейчас обновляют подъезды. Уже в этом месяце объект будет готов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.