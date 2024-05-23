Капремонт водопроводных сетей начали в подмосковной деревне Большое Буньково

сегодня в 17:09

Капитальный ремонт водопроводных сетей стартовал в деревне Большое Буньково Богородского округа. Будет отремонтировано 9 тыс. кв. метров водопроводных сетей. Подрядные организации приступили к работам, сообщается на сайте администрации горокруга.

Благодаря госпрограмме чистой водой обеспечат порядка 4 тыс. жителей микрорайона Фабрики, переулка Рабочий, улиц Демонстрационная, Фабричная, Буньковская, Пролетарская, Самохвалова и Рабочая, а также поселка Затишье.

Жителей будут информировать обо всех этапах работ и всех планируемых отключениях. Кроме того, будет организован подвоз воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.