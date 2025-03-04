Капремонт внутренних инженерных систем пройдет в 24 домах Электростали

В этом году фонд капитального ремонта Подмосковья запланировал провести капитальный ремонт внутренних инженерных систем в 24 МКД округа Электросталь. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В состав работ по ремонту внутридомовых инженерных сетей входят: ремонт систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газоснабжения и электроснабжения, а также внутреннего противопожарного водопровода с заменой элементов и устройств системы.

В числе адресов округа Электросталь, где запланированы ремонтные мероприятия:

г. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 22А

г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 48

г. Электросталь, ул. Мира, д. 20а

г. Электросталь, ул. Николаева, д. 10

п. Фрязево, ул. Московская, д. 2.

Ознакомиться с адресной программой капитального ремонта многоквартирных домов МО можно на интерактивной карте фонда капитального ремонта по ссылке.

Обновление пройдет в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На всех объектах в обязательном порядке предусмотрен контроль экспертов ГБУ МО «УТНКР».

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