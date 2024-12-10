Капремонт участков тепловых сетей завершен в Ступине

В связи с высоким износом запорной арматуры и отдельных участков трубопроводов, для уменьшения аварийности на тепловых сетях и в целях повышения надежности источников теплоснабжения населения г. о. Ступино в 2024 году полностью выполнен капитальный ремонт участков тепловых сетей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы завершены по следующим объектам: в мкр. «Б» (от Т60 до Т82а), уложено 454 п. м; от котельной ТЭЦ-17 (от ТК-9 до ТК-29) протяженностью 570 п. м; от котельной ТЭЦ-17 (от ул. Горького до ул. Андропова) длинной 310 п. м.

«На текущий момент капитальный ремонт завершен, объекты функционируют в штатном режиме. Мероприятия исполнены в рамках государственной программы „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами“, — рассказали в МКУ «Управление ЖКХ» городского округа Ступино

Специалисты уточнили, что на проспекте Победы в городе Ступино еще продолжаются работы по благоустройству территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.