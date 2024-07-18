Капремонт участков тепловых сетей выполнят в округе Балашиха

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в городском округе Балашиха, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации по строительству участков тепловой сети между Котельными № 1-1 и ПАО «Криогенмаш» в г. о. Балашиха (в т. ч. ПИР).

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Балашиха.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.