Капремонт участков тепловых сетей проведут в Наро-Фоминском округе

сегодня в 13:06

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение капительного ремонта участков тепловых сетей № 65 и 7 от котельной № 20 по адресу: Московская область, г. Апрелевка, ул. Парковая.

Источник теплоснабжения — котельная № 20 с номинальной производительностью 19,5 Гкал/час. Год ввода в эксплуатацию — 1963. Общая протяженность сети теплоснабжения — 130,6 пог. м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Наро-Фоминского городского округа.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.