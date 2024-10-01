Капремонт участков тепловых сетей проведут в Наро-Фоминском округе

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Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей от котельной № 30 в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение всех работ планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства по мероприятию: «Капитальный ремонт участков тепловых сетей № 35, 45 от котельной № 30, д. Головково (в т. ч. ПИР)».

Источник теплоснабжения котельная № 30, г.о Наро-Фоминск, д. Головково, номинальной производительностью 6,45Гкал/час, год ввода в эксплуатацию — 2012. Сеть теплоснабжения бесканальной прокладки, общей протяженностью 282,0 пог. м.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Наро-Фоминский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.